Казино Рокс бонусная система и промокоды
Данное заведение отличается от многих своих конкурентов развитой системой вознаграждений, промокодов, большим размером и разнообразием поощрений. Несмотря на отсутствие приветственного бездепозитного бонуса, условия данного азартного
клуба считаются одними из самых выгодных.
Чтобы получить вознаграждение, необходимо в первую очередь зарегистрироваться на сайте площадки. Все виды поощрений, за исключением подарка на день рождения, предусматривают обязательное внесение денег на личный счет. Условия некоторых
акций требуют соблюдения сроков пополнения баланса или зачисления средств в установленные дни недели. Например, с понедельника по среду или с четверга по воскресенье.
Получить индивидуальный подарок от Рокс Казино можно в течение недели после дня рождения. Его ценность зависит от статуса участника в программе лояльности.
Размер бонуса за регистрацию при внесении первых депозитов составляет:
|① Первый депозит
|150% на счет и 100 фриспинов от заведения
|② Второй депозит
|100% от суммы пополнения
|③ Третий депозит
|50% бонуса
|④ Четвертый депозит
|50%
|⑤ Пятый депозит
|25%
Максимальная сумма вознаграждения составляет от 50 000 до 100 000 рублей.
Чтобы отыграть бонусы, нужно сделать ставки с вейджером х40. Срок действия — 72 часа. Каждое очередное вознаграждение можно активировать только после отыгрыша или отмены предыдущего. На игровых автоматах ставки учитываются в объеме
100%, в рулетке и в карточных играх — только 5%.
Администрация Rox Casino по собственному усмотрению предоставляет самым активным зарегистрированным пользователям бонус коды в качестве поощрения. Данную комбинацию символов следует ввести в соответствующее поле в личном кабинете посетителя.
Бесплатный код можно также найти на тематических сайтах и в новостной рассылке клуба при условии, что данная услуга активирована.
В интернет казино предусмотрен кешбэк за проигрышные ставки в размере до 10%. Начисление и возврат части потраченных средств производится еженедельно — по понедельникам. Получить кешбэк можно, если сумма проигрыша превышает заработанную
сумму не менее, чем на 5000 рублей. Отыграть начисленную сумму нужно в течение 3 суток с вейджером х5.
Игровой клуб регулярно проводит выгодные акции для зарегистрированных пользователей и турниры с крупным призовым фондом.
Игровые автоматы
Rox Casino официальный сайт предлагает своим посетителям только безопасные лицензионные слоты с высоким процентом отдачи (от 96%) от надежных производителей мирового уровня. Игровые автоматы различаются по тематике, набору дополнительных
функций, количеству барабанов и линий. Чтобы получить шанс на крупный выигрыш, рекомендуется выбирать программы с джекпотом.
Самые востребованные слоты размещены во вкладке «Популярные», а новые — в разделе «Новинки». Понравившиеся развлечения можно поместить в папку «Избранное». Это существенно облегчит их поиск в дальнейшем.
Все модели в заведении оснащены генератором случайных чисел. Результат вращений определяется рандомно и не зависит от действий разработчиков программного обеспечения или администрации площадки. Вмешательство человека в данный процесс
невозможно. Выигрыш не зависит от времени, проведенного пользователем на площадке. Результат вращения формируется в момент нажатия кнопки запуска барабана.
Все слоты в Rox Casino представлены в демоверсии, что обеспечивает возможность посетителям площадки играть без регистрации. Ставки в данном режиме оплачиваются с помощью виртуальной валюты. Но рассчитывать на получение денежной выплаты
в случае выигрыша при использовании машины в демо версии нельзя. Данный режим подходит посетителям, желающим провести время за азартными играми без финансового риска. Для этого достаточно войти на сайт клуба без авторизации и выбрать
понравившийся слот.
Играть бесплатно рекомендуется и зарегистрированным пользователям при ознакомлении с новыми автоматами. Таким образом участник клуба может изучить правила каждой модели, не рискуя средствами на балансе. Совершив несколько вращений
бесплатно и изучив особенности слота, можно переходить к игре на реальные деньги. Для этого требуется наличие активного аккаунта на сайте заведения.
Rox Casino регистрация и вход
Процедура регистрации в Рокс Казино занимает минимум времени. Она предполагает выполнение следующих действий:
- Вход на сайт игрового клуба.
- Активация функции регистрации путем нажатия соответствующей кнопки.
- Ввод адреса виртуального почтового ящика.
- Формирование надежного пароля.
- Выбор валюты для ставок и совершения финансовых операций.
- Подтверждение регистрации нажатием соответствующей кнопки.
Альтернативный способ создания аккаунта — регистрация через социальные сети.
После входа в личный кабинет нужно заполнить профиль посетителя. Потребуется указать имя и фамилию пользователя, дату рождения, пол (женский или мужской), страну проживания, номер телефона. Важным моментом является то, что регистрация
на площадке доступна только совершеннолетним гражданам.
Чтобы войти на сайт клуба, необходимо ввести авторизационные данные: адрес виртуального почтового ящика, указанный при создании учетной записи, и пароль.
Чтобы получить доступ к выводу денег, необходимо пройти верификацию. Для этого следует в личном кабинете загрузить фото или скан паспорта и фотоснимок игрока с паспортом в руках.
Рокс Казино зеркала официального сайта
Несмотря на то, что казино Rox ведет свою деятельность легально на основании лицензии, официальный сайт клуба постоянно блокируется российскими провайдерами. Чтобы предоставить своим пользователям доступ к порталу в любое время, администрация
ежедневно публикует ссылки на альтернативные площадки, представляющие собой полную копию основного ресурса. Такие сайты называются рабочими зеркалами.
При входе на них повторная регистрация аккаунта не требуется. Состояние баланса, история ставок и данные игрока остаются в неизменном виде. При отсутствии аккаунта можно создать учетную запись через зеркало.
Недостаток альтернативных ресурсов также связан с их блокировками на территории России. Зеркала сохраняют рабочую функцию только до момента их обнаружения контролирующими службами. Поэтому для очередного входа на сайт необходимо искать
новые ссылки.
Как найти зеркало сайта?
Рабочее зеркало казино Rox на сегодня можно найти:
- на официальном сайте клуба;
- на тематических ресурсах;
- в форумах в соцсетях;
- в новостной рассылке игрового клуба.
Уведомления от администрации площадки поступают на почту по адресу, указанному при регистрации. Для получения информации необходимо активировать услугу новостной рассылки.
При использовании ссылок из непроверенных источников существует риск стать жертвой мошенников. В таком случае возможно хищение денежных средств со счета, а также личных и платежных данных игрока.
Мобильная версия Rox Casino
Сегодня существует возможность входа на официальный сайт Рокс Казино не только через ПК, но и с помощью телефона или планшета. Мобильная версия ресурса не требует специального программного обеспечения. Достаточно воспользоваться поисковой
системой браузера. Ресурс автоматически адаптируется под параметры гаджета.
При желании можно установить официальное приложение ресурса. Скачать его можно на сайте клуба. Предлагаются версии мобильного казино для Андроид и для iOS. Нужно нажать на соответствующую кнопку и следовать подсказкам системы. Процедура
занимает не более 5 минут.
Вход в мобильную версию сайта и в приложение возможен из любой точки мира с доступом в сеть интернет.
Безопасность игроков
Независимо от того, какой ресурс используется (официальный сайт, мобильная версия, приложение или зеркало Rox Casino), пользователям гарантируется полная безопасность. Для максимальной защиты данных используются новейшие технологии
шифрования данных.
Rox лицензия онлайн казино
Лицензия компании зарегистрирована на острове Кюрасао под номером 8048/JAZ2016-050. Срок действия документа — до 15 августа 2023 года. Регулятор — Antillephone N.V., Curacao.
Пополнение счета и вывод денег
По условиям игрового клуба минимальный депозит составляет 500 руб., а сумма вывода не может быть меньше 1 000 руб.
Способ совершения финансовой операции можно выбрать в личном кабинете. При внесении первого депозита нужно учитывать, что для вывода средств может быть использован только тот вариант, который был применен для пополнения баланса. Средства
зачисляются на игровой счет мгновенно. Заявки на вывод обрабатываются в течение суток. Срок перевода зависит от выбранного способа. Обычно он не превышает 5 дней.
Техническая поддержка 24/7
Техподдержка заведения работает круглосуточно. Связаться с оператором можно посредством онлайн чата на основном ресурсе клуба или в Telegram. Согласно отзывам пользователей Рокс Казино, ответ в обоих случаях поступает в минимальные
сроки. При желании можно заказать обратный звонок или написать на электронную почту.